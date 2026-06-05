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05.06.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Volksstimme' zu EU-Beitritt der Ukraine
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu EU-Beitritt der Ukraine:
"Der EU-Kurs zur Aufnahme der Ukraine und Moldaus ist eher abenteuerlich als durchdacht. Zu den Kopenhagener Aufnahmekriterien gehört institutionelle Stabilität. Davon kann weder im Kriegsland Ukraine noch in der Republik Moldau mit dem abgespaltenen Transnistrien die Rede sein. Wirtschaftlich wird erwartet, dem Wettbewerb im EU-Binnenmarkt standhalten zu können. Nichts als Zukunftsmusik. Das wird in Brüssel aus politischen Gründen weggeschwiegen. Wie die Tatsache, dass es sich bei der Ukraine um einen der größten Getreideproduzenten der Welt handelt, der bei einer EU Mitgliedschaft Anspruch auf eine gehörige Portion aus dem europäischen Subventionstopf hätte."/yyzz/DP/he
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