28.01.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Volksstimme' zu EU-Indien-Abkommen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu EU-Indien-Abkommen:

"Mitten in einem kalten Winter mit dem Mercosur-Desaster findet sich die EU mit dem Indien-Vertragswerk plötzlich auf der Sonnenseite wieder. Indiens Attraktivität für viele globale Partner in der Welt besteht nicht zuletzt darin, dass sich der Subkontinent nach allen Seiten offen gibt. Es sei denn, es handelt sich nicht um Länder wie den Erzfeind Pakistan oder die Nachbar-Supermacht China. Premierminister Narendra Modi führt zwar die größte Demokratie der Welt, ist als Führer der nationalistischen BJP für viele Hindus aber eher ein neuzeitlicher Maharadscha. Im Vielvölkerstaat Indien erweist sich die innere Einheit immer wieder als zerbrechliches Gut. So ist Indien ein Riesenmarkt, aber kein Handelsparadies."/yyzz/DP/nas

