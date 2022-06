Pressestimme: 'Volksstimme' zu festem Bleiberecht für Geduldete

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" (Magdeburg) zu festem Bleiberecht für Geduldete:

Die Pläne von Bundesinnenministerin Faeser, auch abgelehnten Asylbewerbern die Chance auf ein Bleiberecht zu geben, sind problematisch. Dass Menschen, die sich in einer sogenannten Kettenduldung befinden und gut integriert haben, eine verlässliche Perspektive geboten werden soll, ist nachzuvollziehen. Einerseits. Andererseits besteht die Gefahr, dass zusätzliche Anreize für illegale Migration nach Deutschland geschaffen werden. Es gilt, die Gutwilligen zu trennen von denen, die den Staat ausnutzen. Darum muss von Anfang an unmissverständlich klar sein, dass ein langfristiges Bleiberecht an strenge Voraussetzungen geknüpft wird. Es muss sichergestellt sein, dass Bedingungen wie das Beherrschen der deutschen Sprache oder die Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes kontrolliert und eingehalten werden. Funktioniert das, könnte das auch dem unter Fachkräftemangel leidenden Arbeitsmarkt helfen./zz/DP/mis