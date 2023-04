Pressestimme: 'Volksstimme' zu Garantien für den Ukraine-Aufbau

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Garantien für den Ukraine-Aufbau:

"Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte für die Ukraine beim Besuch in Kiew eine besondere Gabe dabei: Investitionen durch deutsche Firmen im kriegszerstörten Land mit Staatsgarantie. Das soll deutsche Unternehmen zum Einsatz beim Wiederaufbau in der Ukraine anspornen. Wenn die Russen mit Zerstörungen dieser Anlagen dazwischenfunken sollten, würde nach Habecks Plänen der deutsche Staat einspringen und Ausgleich leisten. Mit Steuergeldern also. Schon wieder kommt der Minister mit einem wirtschaftlichen Hasardspiel daher. Es ist wie bei Habecks chaotischer Heizungstausch-Offensive. Er verkündet etwas, ohne dass es ökonomisch und finanziell untersetzt wäre. In Kiew bekannte der Minister, normalerweise mache man so etwas nicht. Ja, wenn er doch mal tun würde, was man normalerweise macht! Wer laufend den zweiten Schritt vor dem ersten tut, kann schwer zu Fall kommen."/zz/DP/he