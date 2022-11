Pressestimme: 'Volksstimme' zu Geld für internationalen Klimaschutz

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Geld für internationalen Klimaschutz:

"Die alten Industrieländer können den Vorwurf nicht entkräften, dass Entwicklungsländer überproportional unter dem Klimawandel leiden, der von ihrem Wirtschaftswachstum auf der Basis von fossiler Energie befördert wurde. 57 Länder sollen besonders betroffen sein. Dort Maßnahmen für den Klimaschutz zu finanzieren, könnte sogar effektiver sein als im eigenen Land. Das Klima ist global. Und Hilfe, um die Folgen des Klimawandels in diesen Ländern zu dämpfen, wäre moralisch geboten. Das Dilemma: Es fehlt vor allem in den am schlimmsten betroffenen Ländern an den Voraussetzungen, Hilfsgelder sinnvoll zu verwenden. Wo Korruption und Gewalt herrschen, hatte auch Entwicklungshilfe nie eine Chance. Es ist also am Ende die Frage, was von den zwei Milliarden Euro bleibt, die Kanzler Olaf Scholz für den Erhalt der Wälder weltweit versprochen hat. Oder ob es nur die Summe ist, mit der sich Deutschland freikauft, egal, wo sie am Ende landet."/zz/DP/he