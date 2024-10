Pressestimme: 'Volksstimme' zu Grenzkontrollen in Europa

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Grenzkontrollen in Europa:

Unter dem Druck steigender Flüchtlingszahlen hatte die EU im Mai dieses Jahres etwas geschafft, was kaum noch für möglich gehalten wurde: Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, kurz GEAS. Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser, oft gescholten, stand plötzlich auf der Sonnenseite. Der Schatten folgte prompt: Die Europäer wollen die Flüchtlinge zwar vor ihren Grenzen abfertigen, werden sich aber nicht einig, wie das passieren soll. Selbst der schärfste aller Hardliner, Ungarns Premier Viktor Orban, fällt außer der Grenzbefestigung nichts ein. Die Bundesregierung führte nach dem Solingen-Attentat widerstrebend Grenzkontrollen ein. Gedacht als Zwischenschritt, ist der Ärger bei EU-Partnern darüber beträchtlich. An den Grenzen des wichtigsten EU-Transitlandes ist es vorbei mit ungebremster Fahrt durchs für Pkw mautfreie Land. Das mag von Portugal bis Polen bitter aufstoßen - doch was anderen recht ist, muss Deutschland billig sein./yyzz/DP/mis