24.09.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Grönland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Grönland:

"Fantastisch werde das Verhältnis der Vereinigten Staaten zu Grönland künftig sein, hat der US-Präsident den Vertrag bejubelt. Es steht drin, dass die USA zwei weitere Militärbasen eröffnen dürfen sowie Russen und Chinesen der Zugriff auf die Insel verwehrt bleibt. Das hätte Donald Trump wohl auch ohne Säbelrasseln erreichen können. Viel erfolgreicher waren die cleveren Grönländer und Dänen. Sie haben nun schriftlich, dass die von den USA angestrebte Kolonialisierung Grönlands ausfällt. Trump zeigt Friedfertigkeit vor den US-Zwischenwahlen, die für den Präsidenten eng werden dürften. Deshalb wird derzeit auch Kanada kaum weiter bedrängt werden. Der Konflikt ist ähnlich gelagert: Der US-Präsident will das aufmüpfige Nachbarland den Vereinigten Staaten einverleiben. Das zu verhindern, ist das grönländische Beispiel ein Ansporn für die Kanadier."/yyzz/DP/men

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