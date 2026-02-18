|
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Jobquote bei Ukrainern
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Jobquote bei Ukrainern:
"Die Behörden konstatieren, dass Ukrainer bessere Beschäftigungszahlen erreichen als Migranten aus anderen Regionen wie Asien oder Nahost. Wen wundert das? Schließlich ist die Ukraine ein, das zügig in die Europäische Union will. Wer aus Poltawa kommt, hat eben einen anderen Hintergrund als jemand aus Mogadischu. Gerade dieser Unterschied hatte zur Mär von der reibungslosen Integration genährt, die die deutsche Politik anfangs vor sich hergetragen hat. Der entscheidende Bruch kommt: Künftig sollen ukrainische Flüchtlinge die üblichen Asylbewerberleistungen erhalten. Bisher wurden sie mit Bezügen auf Bürgergeld-Niveau alimentiert. Abwarten, ob das die Jobcenter spüren."/yyzz/DP/men
