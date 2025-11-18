18.11.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Klingbeil in China

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Klingbeil in China:

"Vizekanzler Klingbeil versucht, die Beziehungen zwischen China und Deutschland zu entkrampfen. Es herrscht ein raueres Klima als in der Aufbruchphase zur Jahrtausendwende. Damals konnte der damalige Kanzler Gerhard Schröder den Chinesen noch den Transrapid aufschwatzen, als Flughafen-Zubringer in Shanghai. Inzwischen hat China ein eigenes Hochgeschwindigkeitsnetz. Nun herrscht aber nicht nur in Deutschland eine wirtschaftliche Misere, sondern auch in China. Zwölf Millionen Absolventen verlassen zum Beispiel in diesem Jahr die Universitäten, für die es nicht genügend adäquate Arbeitsplätze gibt. Die asiatische Tugend des Ausgleichs der Interessen ist gefragt. Der SPD-Politiker kann sich hier Verdienste erwerben. Gelänge ihm ein Neuanfang mit China, würde das seine Stellung in Regierung und Partei erheblich stärken."/yyzz/DP/men

