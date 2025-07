Pressestimme: 'Volksstimme' zu Konjunkturentwicklung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Konjunkturentwicklung:

"Nach der Zolleinigung zwischen EU und USA hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Konjunkturprognose für Deutschland angehoben. Demnach bleibt uns 2025 eine Rezession erspart. Doch mehr als ein kurzes Durchatmen verheißt diese Nachricht nicht. Denn das vorhergesagte Wirtschaftswachstum fällt mit 0,1 Prozent minimal. Das zeigt: Aus Sicht der Experten sind die strukturellen Probleme hierzulande sehr viel schwerwiegender als die von Donald Trump angedrohten 30-Prozent-Zölle. Teure Energie, ausufernde Bürokratie, marode Infrastruktur - Baustellen gibt es mehr als genug. Aber auch hier gibt es vorsichtig hoffnungsvolle Nachrichten zu vermelden. Denn die Bundesregierung hat die Probleme erkannt und will etwas tun. Beispiel Chemie: Die für Sachsen-Anhalt so wichtige Branche drücken hohe Energiekosten - und die zuständige Ministerin verspricht Entlastungen bei den Netzentgelten und eine Streichung der Gasspeicherumlage. Beides Maßnahmen, die tatsächlich in absehbarer Zeit echte Hilfe versprechen."/DP/jha