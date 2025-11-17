17.11.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Landesparteitag Linke in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Landesparteitag Linke in Sachsen-Anhalt:

"Die Linke hat sich aufgerappelt und erlebt auch in Sachsen-Anhalt einen Aufschwung. Die Partei verzeichnete allein in diesem Jahr im Land 1.500 Neueintritte. Die Linke ist gefordert, die jungen Leute einzubinden und ihnen Raum für eigene Ideen zu geben. Die Balance einer Politik, die den Ansprüchen von Jung und Alt gerecht wird, muss aber erst noch gefunden werden. Dies belegt etwa die zugespitzte Debatte zum Nahost-Konflikt. Der Landesparteitag in Leuna drückte sich vor der Debatte. Wohl wissend, dass diese das Zeug gehabt hätte, die verabredete Botschaft - sich als geschlossen und solidarisch zu zeigen - ad absurdum zu führen. Gleichwohl schwelt der innerparteiliche Streit weiter. Die Linke versteht sich als Bollwerk gegen eine AfD, die in Sachsen-Anhalt eine Alleinregierung anstrebt und das Land total umkrempeln will. Auch ein starkes Ergebnis für die Linke kann dazu führen, dass eine solche fatale Entwicklung dem Land erspart bleibt."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen