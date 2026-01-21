|
21.01.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Macron und Trump
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Macron und Trump:
Die widerspenstigen Gallier zu zähmen, hat schon seit Charles de Gaulle Tradition in Washington. Bei jeder Gelegenheit versucht Trump nun, sein Pendant Emmanuel Macron auszuschmieren. Das lässt sich der allerdings nicht gefallen. So weigert sich der Franzose, Trumps Nahost-"Friedensrat" beizutreten. Dafür soll Frankreich nun Wucherzölle für Champagner und Wein berappen. Obendrauf kam dann noch Macrons verrückter Gipfel-Coup mit Dänemark und Russland im Schlepp! Doch da hat sich der Franzose zu weit hinausgelehnt - später folgt die kleinlaute Absage./yyzz/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!