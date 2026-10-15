Pressestimme: 'Volksstimme' zu Merz und EU-Haushalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Merz und EU-Haushalt:

"Das Brüsseler Füllhorn hat etwas Märchenhaftes: Wie aus der Geschichte vom süßen Brei bekannt, versiegt der Geldstrom aus den Mitgliedsländern in die Kassen der EU nie. Für die Haushaltsperiode von 2028 bis 2034 wünscht sich die EU-Kommission dafür rund zwei Billionen Euro herbei. Dagegen hat Bundeskanzler Friedrich Merz berechtigte Einwände. Er will offenbar nachholen, was er Deutschland versprochen, aber nicht gehalten hat - eine verantwortungsvolle Schuldenpolitik. Wenn aber in der deutschen Sozialpolitik gespart werden soll, bis es quietscht, kann das Geld aus Berlin nicht ungehemmt nach Brüssel fließen. Denn nach einem möglichen Wahlsieg von Marine Le Pen in Frankreich werden die Rechtsextremen auf dem Kontinent alles versuchen, die EU kleinzukriegen. Und beim Geld anfangen."/yyzz/DP/men