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08.09.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Merz und Landtagswahl
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Merz und Landtagswahl:
"Aus jener Bunkermentalität, in die er im Sachsen-Anhalt-Wahlkampf in Quedlinburg und Leuna abgetaucht war, ist Friedrich Merz wieder aufgestiegen. Nach dem AfD-Tsunami zeigt er sich angeschlagen. Aber Merz ist offenbar entschlossen, Regierung und CDU weiter anzuführen. Die CDU braucht einen tiefgehenden Umbau. Vor allem darf sie sich nicht länger von den Brandmauern zur AfD wie zur Linken einquetschen lassen. Die waren hochgezogen worden, um die Partei abzusichern. Jetzt wird sie von diesen Grenzen selbst in die Zange genommen. Entscheidungen werden indes wohl wieder verschoben - bis nach den Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am 20. September. Dann droht der nächste politische Sturm in Deutschland."/yyzz/DP/nas
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