24.12.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Volksstimme' zu möglichen Gesprächen mit Putin

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu möglichen Gesprächen mit Putin:

"Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war beim EU-Gipfel mit einem Dialogangebot an Kremlchef Wladimir Putin vorgeprescht. Für Kanzler Friedrich Merz, der gerade am russischen Vermögen gescheitert war, ein zusätzlicher Affront. Nun erklärt CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann etwas Ähnliches, erweitert auf Europa. Ein Tabubruch für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Wie kommt der CSU-Mann dazu? Vor anderthalb Wochen wurde Markus Söder mit einem schlechten Ergebnis zum Parteichef wiedergewählt. Was verhilft zu mehr Ansehen in der CSU? Ein Absetzen von der CDU. Söder tritt für mehr regelbasierte Ukraine-Hilfe ein, forderte die Verhinderung der Flucht ukrainischer Wehrpflichtiger. Nun will sein Gefolgsmann Hoffmann den Kanzler gar auf die Putin-Gesprächsschiene schieben. Das Konfliktpotenzial in der Koalition ist bei CSU und CDU angekommen."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen