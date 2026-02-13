13.02.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Münchner Sicherheitskonferenz

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Münchner Sicherheitskonferenz:

"München das Schaufenster der Machtkämpfe in der Welt. Spätestens mit der zweiten Trump-Präsidentschaft und der von Washington entfachten Grönland-Krise hat sich der Konflikt zwischen den USA und ihren europäischen Nato-Verbündeten dabei ganz nach oben geschoben. Das schlägt voll auf den Ukraine-Krieg durch. US-Außenminister Marco Rubio wird als Vertreter des US-Führungszirkels bei der Sicherheitskonferenz erklären müssen, wie weit Washington den Weg zur Waffenruhe noch sieht und welche Schrauben sie für Kiew und Moskau noch anziehen will. Er hat die große Chance, für sich selbst Werbung zu machen. Durchdachte Ideen für Grönland und die Ukraine könnten seine Position als möglicher Trump-Nachfolger gegenüber Vizepräsident JD Vance gehörig stärken."/DP/jha

