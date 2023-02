Pressestimme: 'Volksstimme' zu neuen Chip-Firmen in Deutschland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu neuen Chip-Firmen in Deutschland

Die Europäische Union geriert sich gern als letzte Bastion des freien Welthandels. Jetzt wird umgesteuert: Weil China und die USA ihre Märkte mehr und mehr abschotten, zieht Brüssel nach. Heimische Unternehmen sollen leichter Subventionen erhalten, und zwar nicht nur aus den EU-Töpfen, sondern stärker direkt von den Mitgliedsstaaten. Das ermöglicht ein größeres Fördervolumen. Es ist nichts anderes als Protektionismus, den Brüssel als grünen Industrieplan tarnt. Die EU kommt so ihrem Ziel näher, Europa unabhängiger von irrationalen Entwicklungen auf dem Weltmarkt zu machen. Das finanzstarke Deutschland profitiert besonders. Im Saarland will nach Intel in Magdeburg mit Wolfspeed die nächste Chip-Firma aus den USA investieren. TSMS aus Taiwan hat Interesse am Standort Dresden, wo der deutsche Hersteller Infineon produziert. Da könnte ein glänzendes Chip-Dreieck entstehen - vergoldet mit Milliarden an Steuergeldern./yyzz/DP/zb