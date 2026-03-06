Pressestimme: 'Volksstimme' zu neuer Grundsicherung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu neuer Grundsicherung:

"Die schwarz-rote Bundesregierung hat die "Stütze" wieder auf den Boden der Vertretbarkeit in der Gesellschaft zurückgeführt. Grundsicherung heißt das Bürgergeld nun - und ist auch so gemeint. Die Behörden sollen genau hinsehen, wer was vom Staat bekommt. Ohne aktive Mitwirkung bei der Jobsuche drohen empfindliche Leistungskürzungen. Nun ist die Gesellschaft eine andere als zu Hartz-IV-Zeiten. Millionen Migranten sind ins Land gekommen - mit spezifischen Bedürfnissen und Ansprüchen. Diese in ein vernünftiges Verhältnis zu den finanziellen Leistungen für die einheimische Bevölkerung zu bringen, ist eine Herkulesaufgabe. Sozialverbände und Kirchen fordern vehement, soziale Härten abzufedern - gerade für Kinder und kranke Menschen. Das ist das Mindeste, was diese Regierung leisten muss."/yyzz/DP/men