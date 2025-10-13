|
Pressestimme: 'Volksstimme' zu neuer Spitze der Grünen Jugend
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu neuer Spitze der Grünen Jugend:
"Dass politische Jugendorganisationen oft radikalere Positionen vertreten als ihre Mutterparteien, ist ein alter Hut. Und auch alles andere als schlecht: Bei Richtungsstreits entsteht so ein machtvolles Korrektiv. An diesem Anspruch ist die Grüne Jugend jedoch im vergangenen Jahr krachend gescheitert. Statt klarer Inhalte gab es insbesondere von der nun abgetretenen Vorsitzenden Jette Nietzard vor allem Provokation. Das mag wichtig sein, um den Blick auf gerne verdrängte Themen wie häusliche Gewalt zu lenken, aber ohne inhaltliche Angebote sind kontroverse Social-Media-Beiträge an Silvester nur ein verzweifelt wirkendes Heischen nach Aufmerksamkeit.
Die neue Grüne-Jugend-Spitze kann es nun besser machen. Indem sie nicht nur kritisiert, was schlecht läuft, sondern auch aufzeigt, wie es besser geht. Provokative Aussagen darf es gerne weiter geben - aber hoffentlich als Einstieg in eine echte Debatte."/yyzz/DP/men
