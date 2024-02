Pressestimme: 'Volksstimme' zu Politischem Aschermittwoch

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Politischem Aschermittwoch:

"Karneval in Deutschland ist längst nicht immer lustig. Das mussten die Grünen in Biberach erleben. Dort wollten sie den Aschermittwoch politisch gebührend begehen, wie es sich für eine Regierungspartei in Land und Bund gehört. Nichts da: Auseinandersetzungen zwischen Ordnungskräften und Bauern in Wut verhindern die fröhliche Sause in Baden-Württemberg. Selbst zünftiges Brauchtum wird von den Kämpfen der deutschen Krisenrealität eingeholt. Überhaupt ist der Karnevalsausklang für die Grünen ein Tag zum Vergessen. CSU-Chef Markus Söder spricht ihnen bei seinem Bierhallen-Auftritt die Regierungsfähigkeit ab. Ein schwerer Dämpfer für die Partei. Hatte CDU-Vorsitzender Merz die Grünen nicht gerade zum möglichen Bündnispartner hochgejubelt? Für den Fall von Schwarz-Grün in Berlin könnte Söder seine Sprüche wahr machen und Bayerns Unabhängigkeit erklären. Das wäre für viele Deutsche ein Drama, für andere aber befreiend."/yyzz/DP/he