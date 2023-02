Pressestimme: 'Volksstimme' zu politischen Folgen des Türkei-Bebens

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu politischen Folgen des Türkei-Bebens:

"Kurz vor der Präsidentschaftswahl muss sich Recep Tayyip Erdogan beweisen: als Krisenmanager bei einer der schlimmsten Naturkatastrophen, die das Land je heimgesucht hat. Dabei könnte zum Vorschein kommen, dass er mit seinen politischen Gegnern die Falschen vor Gericht gestellt hat, und nicht etwa diejenigen, die mit schlampigen Bauten in der Osttürkei ein Vermögen gemacht haben. In der permanent erdbebengefährdeten Türkei sind sichere Häuser eine Lebensversicherung. Nach dem großen Beben 1999 bei Istanbul wurde eine Erdbebensteuer eingeführt, um sicher zu bauen. 37 Milliarden US-Dollar soll der Staat dafür kassiert haben, fast komplett in der Regierungszeit von Erdogans AKP. Doch von dem Geld soll vieles nicht zweckgemäß verwendet worden sein. Die Opposition greift Erdogan deshalb scharf an. Das Beben könnte auch die politische Tektonik der Türkei verschieben."/al/DP/he