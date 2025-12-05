05.12.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Putin in Indien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Putin in Indien:

Fernab von westlichen Häschern bewegt sich Wladimir Putin beim Indien-Besuch in Freundesland. Der Ukraine-Krieg hat - anders als auch von der damaligen Bundesregierung erhofft - die beiden nicht auseinandergebracht. Der russische Präsident sieht keine Veranlassung, in den westlich geprägten G7-Kreis zurückzukehren, sollte ihm das irgendwann möglich sein. Russland tut sich da viel lieber mit Indien und China, seinen größten Erdöl-Kunden, zusammen. Im eurasischen Raum könnte sich aus diesen Ländern ein Wohlstandsdreieck bilden, auf das der Rest der Welt mit Neid blickt. Der Eindruck täuscht. China und Indien stehen in einem Wettstreit um die ökonomische Vorherrschaft in Asien - und in der Welt. Dazu müssen aber zunächst die USA aus dem Feld geschlagen werden. Dieses Ziel schweißt Peking und Neu-Delhi vorerst zusammen. Russland ist nur als Rohstofflieferant wichtig - genauso wie früher für den Westen./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen