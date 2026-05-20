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20.05.2026 05:34:51
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Putin in Peking
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Putin in Peking:
"Russland ist für Chinas Herrschaftssystem das Beispiel eines mächtigen, aber letztlich abhängigen Landes. Sicher braucht die Volksrepublik Rohstoffe wie Öl und Gas aus den russischen Lagerstätten. Doch sind die chinesischen Waren vom Auto bis zum Kühlschrank für Russland im selbst angezettelten Krieg unerlässlich. Während Moskau von der westlichen Welt geschnitten wird, könnten sich die USA und die Europäische Union das im Falle Chinas niemals leisten. Nach der Ausweitung der kommunistischen Herrschaft auf Hongkong steht Peking nun vor der Übernahme Taiwans. Weder der US-Präsident noch andere Kräfte werden dies verhindern können."/DP/jha
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