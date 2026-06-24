24.06.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Rentenreform

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Rentenreform:

"Sicherheit und Gerechtigkeit - das verheißt Kanzler Friedrich Merz (CDU) den Deutschen mit der Rentenreform. Die Belastungen sollen angeblich gleichmäßig auf die Gesellschaft verteilt werden. Dass das nicht funktioniert, zeigt die Attacke auf die Minijobs. Während Gewerkschaften monieren, dass die 603-Euro-Tätigkeit kaum was an Rentenpunkten bringe, macht sich in der Gastronomie Katastrophenstimmung breit. Allein in dieser Branche arbeiten gut eine Million Menschen auf dieser Basis. Schülerarbeit wird die Lücken nicht füllen können. Insgesamt gibt es fast sieben Millionen Minijobber in Deutschland. Das Beschäftigungsmodell wurde nach Einführung vor gut 20 Jahren gefeiert - als Mittel gegen die Schattenwirtschaft. Genau da könnten diejenigen landen, die ihren Job nun verlieren."/yyzz/DP/stw

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