Pressestimme: 'Volksstimme' zu Russland-Afrika-Gipfel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Russland-Afrika-Gipfel:

"Wo die Amerikaner nicht sind, tauchen früher oder später die Russen auf. Nach dieser Regel aus dem Kalten Krieg wird heute wieder verfahren. Das eindrucksvollste Beispiel dafür ist Syrien. Doch die Russen denken längst globaler. In Afrika ist neben China noch Platz, deshalb dringt Russland dort mit Macht auf Präsenz. Vor allem militärisch: Waffen waren und sind in Afrika äußerst willkommen. Und die Russen können alles liefern- vom Panzer bis zur Maschinenpistole. Besonders gern an Staaten, mit denen früher die Sowjetunion im Bunde war, wie Mosambik. Die Rüstungsexporte bereiten den Boden für weitere Geschäfte. Die EU-Sanktionen werden somit immer mehr zur Farce - die Welt ist größer als Europa. Allerdings ist der Expansionskurs für Präsident Putin auch riskant. Mit den Lebensverhältnissen in Russland steht es nicht zum Besten. Schon einmal hat ein Staat alles in die Rüstung gesteckt, das Volk darben lassen bis zur Pleite - die Sowjetunion."/al/DP/he