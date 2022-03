Pressestimme: 'Volksstimme' zu Russlands Kriegsführung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Russlands Kriegsführung:

"Die Kreml-Führung hat sich bei der Ukraine-Invasion verrechnet. Sie glaubte, nach dem Einmarsch und ersten Bomben würde die ukrainische Armee mitsamt der Regierung davonrennen. Das ist nicht geschehen, im Gegenteil. Russlands Spitze dachte, die Welt würde sie zähneknirschend schon machen lassen. Das ist nicht passiert, die Solidarität ist überwältigend. Deshalb wurde die Taktik geändert: Russland geht augenscheinlich zu einer Kriegsführung ohne Rücksicht auf Verluste über. Was das heißt, hat Putin im Tschetschenien-Krieg demonstriert. Die Hauptstadt Grosny sah 2009 aus wie Stalingrad 1942. Massive Zerstörungen wie in Charkiw sollen die Moral der Zivilbevölkerung brechen, egal wie groß die Opfer beim "Brudervolk" sind. Menschenverachtender geht es nicht. Doch wenn Putin mit Panzern und Raketen Kiew sturmreif schießen will, zertrümmert er zudem die Wiege seines eigenen Volkes. Dieser Krieg ist ein epochales Verbrechen."/be/DP/he