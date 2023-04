Pressestimme: 'Volksstimme' zu Salzburg-Wahl in Österreich

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Salzburg-Wahl in Österreich:

"Sie waren über Jahrzehnte eine Nullkomma-Irgendwas-Partei: Die Kommunisten in Österreich. Jetzt gelang ein Wiederaufstieg, der sich gewaschen hat: Die KPÖ gewann die Gemeinderatswahl in Graz im Vorjahr mit knapp 29 Prozent, nun legten die Genossen im Salzburger Land mit fast 12 Prozent nach, in Salzburg direkt sicherte die KPÖ mit 21,5 Prozent den zweiten Platz. Österreicher, hört die Signale! Die Kommunisten füllen ohne revolutionäres Pathos die politische Lücke, die das Parteien-Establishment mit dem Gezänk um Pfründen und Koalitionen sowie den ständigen Korruptionsaffären lässt. Weil die Freiheitlichen - als Rechtsaußen-Partei das Pendant zur deutschen AfD - hier ganz vorn mitmischen, orientieren sich Wähler eben nach links, hin zu den Kommunisten. Sie saugen das Protest-Potenzial auf, versprechen soziale Politik und ziehen diese durch. Ideologischen Ballast haben sie abgeworfen. Würde sich die deutsche Linke daran ein Beispiel nehmen, müsste sie kaum um ihre Spaltung fürchten."/al/DP/he