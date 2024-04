Pressestimme: 'Volksstimme' zu Sanktionen gegen Iran

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Sanktionen gegen Iran:

"Israels Außenminister Katz hofft, dass die vom EU-Gipfel beschlossenen Sanktionen gegen den Iran "der Schlange die Zähne ziehen". Das wäre der halbe Nahost-Frieden, wird aber kaum eintreten. Die Lücken, die die Sanktionen von EU; USA und Großbritannien in der iranischen Rüstungsproduktion reißen, werden andere schließen. China etwa war nach Irans Angriff auf Israel verdächtig still. Das Mullah-Regime hat sich seit 45 Jahren trotz aller Widerstände von außen und innen als äußerst robust erwiesen und jeden Boykott überstanden. Zuletzt schien die Herrschaft der Ayatollahs durch die Protestbewegung Ende 2022 nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Polizeigewahrsam in Gefahr. Schon sprachen manche im fernen Europa von einer Revolution, die gewiss nichts mehr aufhalten werde. Ein Irrtum. Weil ein Systemwechsel in Teheran bislang nur ein frommer Wunsch ist, hat die EU neben den Sanktionen den Appell am Israel und den Iran zur unbedingten militärischen Zurückhaltung bekräftigt."