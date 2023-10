Pressestimme: 'Volksstimme' zu Satelliten-Deal

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Satelliten-Deal:

"Der Deal zwischen der russischen Wagner-Gruppe und einer chinesischen Firma zur Lieferung von Satelliten beweist einmal mehr: Die von den europäischen Staaten gegen Russland verhängten Sanktionen sind nur in einem begrenzten Maße wirkungsvoll, solange andere Staaten nichts dagegen einzuwenden haben, Geschäfte mit dem Aggressor zu machen. Die Chinesen haben jedenfalls wenig bis gar keine Skrupel, das Gewünschte zu liefern. Warum sollten sie auch? Das Geschehen spielt ihnen voll in die Karten. Der Krieg gegen die Ukraine bindet die Ressourcen der unterstützenden Europäer und Amerikaner gleichermaßen. Und dies nicht nur finanziell. Die Auseinandersetzung absorbiert seit ihrem Beginn fast die gesamte außenpolitische Aufmerksamkeit des Westens. Im Windschatten treibt China seinen Expansionskurs in anderen Erdteilen voran. Es wird also nicht das letzte Geschäft zwischen den beiden Staaten gewesen sein."/zz/DP/he