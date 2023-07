Pressestimme: 'Volksstimme' zu Schnell-Prozessen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Schnell-Prozessen:

"Die sogenannten beschleunigten Verfahren fallen im Gerichtsalltag leider zunehmend unter den Tisch. In der Ursachenanalyse dazu sind schnell verschiedenste Gründe zusammengetragen: Zu enger juristischer Rahmen, zu großer Aufwand und überhaupt. Dass aber gerade hier der Rechtsstaat mit schnellen öffentlichen Strafen punkten kann, sehen viele Bedenkenträger leider nicht. Dabei gibt es wirklich gute Beispiele, wie es funktionieren kann, so nach dem Angriff eines 22-Jährigen auf einen Notarzt kurz vor Weihnachten in Wernigerode. Die Polizei sputete sich, schickte nur wenige Tage später die Akten an den Staatsanwalt. Der beantragte ein beschleunigtes Verfahren und schon stand einige Wochen später das Urteil mit Schmerzensgeld und Bewährung fest. So wirkt Justiz, auch im Sinne des Opfers. Polizei und Justiz sollten alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit es solche guten Beispiele wieder häufiger gibt. Man muss es nur wollen."/al/DP/he