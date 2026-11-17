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17.11.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Schwesig-Wahl
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Schwesig-Wahl:
"Manuela Schwesig hat Freund und Feind demonstriert, wie das Prinzip Landesmutter funktioniert. Der SPD-Politikerin war es zunächst gelungen, im Wahlkampf ihre Popularität auszuspielen. So reichte es trotz eines AfD-Sieges für die eigene Partei gemeinsam mit Linken und Grünen zu einer Koalition. Die Schweriner Regierungschefin ist nun die ungekrönte Königin in ihrer Partei. Jetzt wird die AfD-Ausbremserin als mögliche Parteivorsitzende der SPD gehandelt. Aber warum sollte sie sich mühevollen ideologischen Kämpfen in der zerrissenen Partei hingeben? Weil da die Aussicht auf eine Kanzlerkandidatur 2029 wäre. Und weil Schwesig sicher nicht als Ostsee-Queen in Rente gehen will."/yyzz/DP/he
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