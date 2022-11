Pressestimme: 'Volksstimme' zu Sicherheitslage in Deutschland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Sicherheitslage in Deutschland:

"Die Werte zum Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung sind desaströs, wie aus einer Studie des Bundeskriminalamts ersichtlich wird. Völlig neu ist die Entwicklung nicht. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte vor über vier Jahren in einem Interview bei RTL: "Das heißt, dass es zum Beispiel keine No-Go-Areas gibt. Dass es keine Räume geben kann, wo sich niemand hin traut. Und solche Räume gibt es und das muss man dann auch beim Namen nennen und man muss etwas dagegen tun." Viel gelernt hat man aus dem desaströsen Befund Merkels nicht. Wenn sich nachts in der eigenen Wohngegend über ein Viertel der Bevölkerung unsicher fühlt und in Verkehrsmitteln mehr als die Hälfte, dann stimmt etwas nicht mehr. Die Ängste vieler Bürger sind keine Hysterie, sondern speisen sich aus persönlichen Erfahrungen. Wenn Bundesinnenministerin Faeser aber einschätzt, dass sich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung insgesamt auf hohem Niveau bewegt, muss man bei ihr eine Verkennung der Realität konstatieren."/zz/DP/he