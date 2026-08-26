26.08.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Söder beim Wahlkampf in Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Söder beim Wahlkampf in Sachsen-Anhalt:

"Mit dem Wahlkampfauftritt von Sven Schulze und Markus Söder hat die CDU in Sachsen-Anhalt endlich den richtigen Ton getroffen. Zu oft wurde sich an möglichen Konsequenzen einer AfD-Regierung abgearbeitet. Dahinter stand eine Bedrohungskulisse. Das ist zu wenig, um Unentschlossene zu mobilisieren. Dafür braucht es Visionen, wohin sich das Land entwickeln soll. Die AfD hat das schon länger verstanden. Statt auf Tiraden setzt ihr Spitzenkandidat seit Wochen auf positive Aufbruchstimmung mit der Betonung von Heimat und Gemeinschaftsgefühl. Schulze und Söder haben nun eine positive Perspektive auch für die CDU nachgeliefert. Jobs und Arbeitsplätze, verbunden mit einem Hunger nach Aufstieg und der Verwurzelung in der Heimat Sachsen-Anhalt. Kaum ein anderes Bundesland taugt dabei besser zum Vorbild als Bayern. Wenn Markus Söder sagt, er und Bayern seien "null, Komma null" satt, ist das etwas, das anstecken kann. Wahlen gewinnt man nicht mit Warnungen, sondern indem man Menschen begeistert."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:04 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigte sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen