Pressestimme: 'Volksstimme' zu steigenden Sozialbeiträgen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu steigenden Sozialbeiträgen:

"Die Forderung ist zwar nicht neu, sie gewinnt aber angesichts weiter steigender Sozialbeiträge an Priorität: Das System der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungen in Deutschland muss dringend reformiert werden. Wenn Beitragszahler bis Ende des Jahrzehnts tatsächlich fast die Hälfte ihres Bruttolohns als Sozialabgaben verlieren sollten, wäre das nicht nur unzumutbar, sondern ein Fluchtanreiz in die Illegalität: Wer schwarz arbeitet, weicht der Abgabenlast aus - und verstärkt den Druck auf Politik und Versicherungen, steigende Kosten auf ehrliche Arbeitnehmer umzulegen. Ein Teufelskreis."/yyzz/DP/he