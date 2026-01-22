Pressestimme: 'Volksstimme' zu Trump und Europa

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Trump und Europa:

Nur "ein Stück Eis" ist es, das die USA als verdienten Lohn für den alleinigen Schutz der westlichen Welt übereignet bekommen wollen. So einfach begründet Donald Trump den Kauf von Grönland, den er in Davos trotzig eingefordert hat. Es ist politisch eine Rolle rückwärts um 2000 Jahre: Der Amerikaner herrscht wie ein römischen Imperator. Die Allmacht, wie sie den antiken Potentaten eigen war, bezieht er aus der wirtschaftlichen und militärischen Dominanz der Vereinigten Staaten. Ganz oben auf der Feindesliste des US-Präsidenten stehen Deutschland und Europa. Es führt kein Weg mehr an der Abnabelung von Amerika vorbei, wenn das hiesige Gesellschaftsmodell nicht der Diktatur im Stil eines Wahnsinnigen wie Kaiser Nero weichen soll. Sonst landen die Europäer da, wo sie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sie jetzt schon sieht: Auf den Knie rutschend vor dem Weißen Haus./yyzz/DP/mis