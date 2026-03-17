|
17.03.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Trumps Ruf nach Nato-Hilfe
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Trumps Ruf nach Nato-Hilfe:
"Die USA schaffen es bislang nicht, den Straße von Hormus freizuhalten. Dass US-Präsident Trump die Nato-Verbündeten dafür in die Pflicht nehmen will, liegt nahe. Der deutsche Bundeskanzler, der Außenminister und der Verteidigungsminister haben sich mehrfach und in aller Deutlichkeit gegen eine Beteiligung an diesem Krieg ausgesprochen. Freilich kommt die erneute Bedrohung des Bündnisses nach der Grönlandkrise eher unerwartet. Dass der Konflikt zwischen Europäern und USA in der Arktis nicht eskalierte, liegt daran, dass die Nato-Mitglieder gegen die Führungsmacht USA standhaft geblieben sind. So muss es auch jetzt sein."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.