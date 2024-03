Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine-Brandbrief der Nobelpreisträger

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu Ukraine-Brandbrief der Nobelpreisträger:

"Was verstehen Schreibtisch-Gelehrte schon von Realpolitik? Dennoch nehmen sie sich heraus, mit der moralischen Macht von 39 Nobelpreisen mehr Hilfe für die Ukraine einzufordern - für jenes Land, das in den Augen vieler Politiker und einer wachsenden öffentlichen Meinung doch keine Chance gegen die Übermacht russischer Angreifer hat. Und deshalb klein beigeben sollte. Mit ihrem Brandbrief jedoch zeigen die Gelehrten jene klare Weitsicht, die einigen westlichen Regierungen trotz aller Solidaritätsadressen für Kiew schmerzlich abgeht: Es reicht nicht, dass die Ukraine den ihr von Putin aufgezwungenen Krieg nicht verliert - sie muss ihn gewinnen. Auch wenn sich ansonsten ein Vergleich zwischen Hitler und Putin verbietet: Britisches Appeasement gegenüber dem aggressiven Nazideutschland nach dessen Einmarsch ins Sudetenland 1938 hat den Zweiten Weltkrieg mit seinen Millionen Toten nicht etwa verhindert, sondern Hitler in seinem imperialen Wahn bestärkt. Heute ist das Sudetenland die Ukraine."/nme/DP/he