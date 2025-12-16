Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine-Gesprächen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Ukraine-Gesprächen

Bewegen muss sich in erster Linie die Ukraine selbst. Das ist zwar abstrus, schließlich ist das Land in diesem Krieg Opfer und nicht Angreifer, aber Kiew wird von zwei Seiten die Zange genommen. Da ist zum einen Russland, dass keinen Millimeter von seinen Gebietsforderungen und den politischen Prioritäten abrücken will. Und da sind die USA, die vom Ukraine-Unterstützer zum Vermittler geworden sind und endlich einen Deal verkünden wollen. Die territoriale Unversehrtheit der Ukraine ist den Amerikanern dabei schnuppe. Für Kiew ist diese Frage entscheidend. Nichts von dem, was heute ukrainisches Gebiet ist, soll morgen russisch sein. Genau an diesem Punkt muss ein tragfähiger Kompromiss gefunden werden. Gebietsverlust als Preis des Friedens. Anders wird es nicht gehen. Die Ukraine pocht aber aus gutem Grund auf belastbare Sicherheitsgarantien für ihr Territorium - mit oder ohne Donbass.