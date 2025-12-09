09.12.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine-Treffen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zum Ukraine-Treffen:

"Um zwischen den Großmächten in Amerika und Asien nicht zerrieben zu werden, muss die EU vor allem zusammenhalten. Die gemeinsame Unterstützung für Kiew stößt indes an Grenzen. Die Idee, eingefrorenes russisches Vermögen loszueisen, finden alle gut - bis auf das kleine Belgien, wo die Moskauer Milliarden verwahrt werden. Dazu gehört nicht, Gelder als Vorgriff auf Kriegsreparationen abzuzweigen. Sei's drum - die EU-Mehrheit will es so. Belgien fürchtet jedoch nicht unbegründet, später auf dem juristischen Scherbenhaufen allein sitzenzubleiben. Also müsste eine Garantie gegen Verluste eingebaut werden. Diese werden die Belgier wohl erhalten. Die Mittel werden allerdings nur dafür gebraucht, die Ukraine als Staat auch im kommenden Jahr über Wasser zu halten. Damit Kiew einen Krieg weiterführen kann, den angeblich alle Welt beenden will. Wahrlich schizophren."/yyzz/DP/men

