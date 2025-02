Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ukraine-Verhandlungen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ukraine-Verhandlungen:

"Die Herrscher Russlands und der USA haben genug vom Ukraine-Krieg. Deshalb werden sie ihn nun beenden, mit den überfallenen Ukrainern am Katzentisch und den Europäern als Zuschauer. Die deutsche Außenministerin mahnt noch ukrainische Souveränität an. Es wird sich aber niemand nach Frau Baerbock richten. Ihre grüne Partei stand an der Spitze der Scharfmacher in Deutschland, denen es nie genug an Geld und Waffen für die Ukraine sein konnten. Dass Russland, das seine geballte Militärmacht einsetzt und mit barbarischen Methoden Krieg führt, nicht so einfach zu schlagen ist, passt nicht in die Propaganda. Sträflich außer Acht gelassen wurde zudem das Lehrstück Afghanistan - letzte große Niederlage des Westens. Alte Gewissheiten, wie die transatlantische Freundschaft, gelten nicht mehr. Die internationale Ordnung bestimmen die USA, China und Russland mit der Macht des Stärkeren. Dass Großreiche die Welt unter sich aufteilen, ist im 21. Jahrhundert genauso wie im alten Rom."/DP/jha