24.02.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ungarns EU-Blockade
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ungarns EU-Blockade:
"Sabotieren wie jetzt bei neuem EU-Sanktionspaket gegen Russland und dem 90-Milliarden-Darlehen für die Ukraine gehören zum Instrumentarium von Viktor Orban. Dem grünen Europaabgeordneten Sergey Lagodinsky, der Ungarn aus der EU werfen will - und die Slowakei gleich mit. Solchen Eifer sollte er besser bleiben lassen. Zur schwierigen Gemengelage gehört, dass die Ukraine den Transport russischen Öls in Richtung Ungarn und Slowakei verhindert. Orbans Macht in Budapest droht außerdem zu bröckeln. Im Wahlkampf gibt es einen ernst zu nehmenden Gegenkandidaten. Ein EU-Ausschluss war noch nie eine gute Idee. Es war der damalige deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, der Griechenland in der Finanzkrise aus Euro-Zone werfen wollte. Nach harten Jahren liegt die Wachstumsrate in Griechenland bei zwei Prozent. Mit Aktionismus kann sich die EU nur selbst schaden."/DP/jha
