|
19.06.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Volksstimme' zu US-Rückzug aus Europa
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu US-Rückzug aus Europa:
"Donald Trumps schärfste Waffe, Kriegsminister Hegseth, bläst den Nato-Verteidigungsministern den Marsch. Die Verbündeten ruhten sich auf dem amerikanischen Schutz aus, erfüllten ihre Verpflichtungen nicht und verweigerten die Verteidigung Europas unter ihrem Kommando. Was heißt das für Deutschland? Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält beim US-Teilrückzug die "Synchronisierung der einzelnen Schritte" für wichtig. Sprich: US-Abzug und der schon geplante Neuaufbau hiesiger Kapazitäten sollen so ineinander greifen, dass sich bei der Abwehrbereitschaft keine Lücken auftun. Also Aufregung vermeiden, solange die Pläne nicht auf dem Tisch liegen. Bald dürfte es allerdings soweit sein: Der Nato-Gipfel in Ankara wird klare Verhältnisse schaffen."/yyzz/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUSA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX schließt mit Verlusten -- DAX beendet Handel etwas fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag Verluste. Der DAX verzeichnete leichte Gewinne. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.