Pressestimme: 'Volksstimme' zu Waffendeal mit Saudi-Arabien

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Waffendeal mit Saudi-Arabien:

"Wenn zuletzt von freischwebender Parteispitze über enttäuschtem Parteivolk in der Ampel die Rede war, dann bei der FDP. Auch die Grünen bekommen es damit bei ihrer Klausur zu tun. Die eigenen Leute haben - ohne die Bundestagsfraktion zu informieren - zugestimmt, dass Saudi-Arabien neue Eurofighter erhält. Damit sollen die Saudis ihren Kampf gegen die Huthis fortsetzen, die mit ihren Raketen Schiffe im Roten Meer angreifen und so mittelbar Israel treffen wollen. Nach vorherrschender grüner Ansicht dürfen Waffen, an deren Bau auch Deutschland beteiligt war, nicht an das saudische Regime geliefert werden. Bei der grünen Außenministerin Annalena Baerbock wird sich gerade niemand beschweren können: Sie weilt im Nahen Osten und läuft dem Phantom des deutschen Einflusses nach. Es ist ihre vierte Reise nach dem Beginn des Gaza-Krieges. Ein nennenswerter Effekt ist bislang ausgeblieben. Der Schlüssel zur Waffenruhe liegt in Washington und nicht in Berlin."/zz/DP/he