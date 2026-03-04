|
04.03.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Volksstimme' zu weniger EU-Zuwanderern
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu weniger EU-Zuwanderern:
"Die Integration der EU-Zuwanderer war und ist ein Marathon für Betroffene und Gesellschaft. Mit Leuten, die vorweg laufen, und solchen, die unterwegs aufgeben. Diese werden allerdings immer mehr - zum Nachteil für Deutschland mit seiner alternden Bevölkerung. Zentrales verbindendes Element ist die gemeinsame Sprache. Wenn Bundesinnenminister Alexander Dobrindt also die Deutschkurse für EU-Ausländer einschränkt, zieht er eine falsche soziale Schranke ein. Davon gibt es einige mehr: Die Beschäftigung zu Niedriglöhnen etwa oder die Ausgrenzungstendenzen im Umfeld. Gibt es dann neue Chancen in der Heimat, sind sie weg."/yyzz/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX dreht ins Plus -- DAX deutlich erholt -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt dreht am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisiert sich ebenso sichtbar. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.