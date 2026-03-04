04.03.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Volksstimme' zu weniger EU-Zuwanderern

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu weniger EU-Zuwanderern:

"Die Integration der EU-Zuwanderer war und ist ein Marathon für Betroffene und Gesellschaft. Mit Leuten, die vorweg laufen, und solchen, die unterwegs aufgeben. Diese werden allerdings immer mehr - zum Nachteil für Deutschland mit seiner alternden Bevölkerung. Zentrales verbindendes Element ist die gemeinsame Sprache. Wenn Bundesinnenminister Alexander Dobrindt also die Deutschkurse für EU-Ausländer einschränkt, zieht er eine falsche soziale Schranke ein. Davon gibt es einige mehr: Die Beschäftigung zu Niedriglöhnen etwa oder die Ausgrenzungstendenzen im Umfeld. Gibt es dann neue Chancen in der Heimat, sind sie weg."/yyzz/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:46 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX dreht ins Plus -- DAX deutlich erholt -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt dreht am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisiert sich ebenso sichtbar. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen