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26.05.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Volksstimme' zum Beamtenstatus in Deutschland
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Beamtenstatus in Deutschland:
"Neu ist der Vorstoß des Wirtschaftsweisen Achim Truger nicht, die Zahl der Beamten mittelfristig zu senken und sie darüber hinaus stärker an der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme wie der Kranken- und Rentenversicherung zu beteiligen. Warum eigentlich zahlen Beamte und Politiker nicht wie Angestellte auch in die Gesetzliche Rentenversicherung ein? Als Argument wird gern auf das Grundgesetz verwiesen. Das taugt zum Beenden der Debatte kaum. Bei der Änderung der Regeln der Schuldenbremse hat die Koalition in Berlin schon einmal gezeigt, dass sich auch Regelungen im Grundgesetz ändern lassen. Feststeht: Das Ungerechtigkeitsempfinden der Menschen ist nicht unbegründet. Für die Loyalität der Beamten gegenüber dem Arbeitgeber erhalten sie teils Privilegien, von denen Angestellte nur träumen können. Das kostet den Steuerzahler viel Geld. Da ist es legitim zu hinterfragen, ob der Kreis der Beamten heute wirklich den Bedürfnissen des Landes entspricht."/yyzz/DP/he
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