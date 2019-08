Pressestimme: 'Volksstimme' zum Ende des INF Vertrages

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Ende des INF Vertrages:

"Der INF-Vertrag ist tot. Hingerichtet von den beiden Partnern, die sich heute mehr angiften als vor 30 Jahren. Die Wirkungen könnten vor allem für Europa fatal sein. Die bisher eher verhaltene Diskussion um neue Mittelstreckenraketen in den europäischen Nato-Staaten dürfte lauter werden. Das Szenario ist aus den 1980er Jahren bekannt: Der Westen könnte eine Stationierung als "Nachrüstung" apostrophieren, worauf die Russen reagieren würden. Die gefährliche Spirale, die damals gerade noch entschleunigt werden konnte, wäre wieder in Gang gesetzt. Derart finstere Aussichten schreien nach neuen Atomverhandlungen. Diese müssten entsprechend den neuen Gegebenheiten China mit einbeziehen. Das wollen die USA, China aber nicht. Also werden Amerikaner mit der Nato im Schlepp versuchen müssen, mit den Russen ein Übereinkommen zu finden. Wenn nicht, droht Deutschland zur Basis für Atomraketen zu werden. Das kann kein vernünftiger Mensch wollen."/yyzz/DP/he