Pressestimme: 'Volksstimme' zum Entlastungspaket

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zum Entlastungspaket

Mit dem 65-Milliarden-Euro-Entlastungspaket hat die Ampel zuallererst - sich selbst entlastet. Zumindest vorerst. An der Aufgabe hätte die ohnehin ziemlich fragile Koalition auch zerbrechen können. So hat man nach zähem Ringen einen teuren, halbgaren Kompromiss geschmiedet, der die kommenden Generationen noch lange belasten wird und dessen Finanzierung in vielen Details noch gar nicht geklärt ist. Die Einmalzahlungen für Rentner und Studenten treffen zwar die wirklich Bedürftigen, sind in ihrer entlastenden Wirkung nicht nachhaltig. Der Strompreisdeckel hingegen ist Prinzip Gießkanne, kommt auch denen zugute, die die Mehrkosten relativ problemlos verschmerzen könnten. Die Fortsetzung des günstigen Nahverkehrstickets geht in die richtige Richtung. Funktioniert allerdings nur, wenn die Bundesländer auch Geld dazugeben. Und dazu sind aktuell längst nicht alle Ministerpräsidenten bereit./yyzz/DP/zb