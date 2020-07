Pressestimme: 'Volksstimme' zum EU-Gipfel in Brüssel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum EU-Gipfel in Brüssel:

"Die deutsche Kanzlerin erwartet sich vom Gipfel eine "wuchtige" Antwort auf die Corona-Krise. Die sind die EU-Partner auch bereit zu geben. Aber jeder in seinem Sinne. Der Aufreger war und ist die Offerte Frankreichs und Deutschlands, Mittel aus dem 750-Milliarden-Euro-Hilfsfonds nicht als Kredit zu vergeben, sondern quasi zu verschenken. Das ist vor allem für die Südschiene mit Italien und Spanien gedacht. Nur eine solche Wucht gibt diesen Ländern die Chance, nach dem epochalen Einbruch irgendwann wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Wuchtig mögen es die Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei immer dann, wenn sie das demokratische europäische Regelwerk straffrei von sich fernhalten können. Ein Veto liegt in der Luft, sollte die EU streng auf Rechtsstaatlichkeit beharren. Also Geld oder Recht, Geld und Recht? Wichtiger als politische Doktrin ist jetzt das wirtschaftliche Überleben. Dem wird wuchtig alles untergeordnet werden."