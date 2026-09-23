23.09.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Volksstimme' zum 'Green Deal' der EU

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum 'Green Deal' der EU:

"Trotz zahlreicher Warnungen, dass die deutsche Industrie und insbesondere die Chemiebranche die CO2-Bepreisung, die Klimapolitik und die EU-Rohstoffstrategie nicht standhalten werden, wird dieser Weg ohne die geringste Korrektur fortgesetzt. Parallel stieg der globale CO2-Ausstoß Schätzungen zufolge weiter. Das heißt nichts anderes, dass jede Verringerung im EU-Raum an anderen Orten auf der Welt überkompensiert wird.

Es vergeht inzwischen keine Woche mehr, an der nicht Standortschließungen der Industrie und Arbeitsplatzverluste in Größenordnungen in Deutschland verkündet werden. Der "Green Deal" von EU-Chefin Ursula von der Leyen (CDU) ist jetzt schon für die Arbeiterklasse des westeuropäischen Europas eine Katastrophe. "Der europäische Green Deal vereint ökologische Notwendigkeit und ökonomische Leistungsfähigkeit", sagte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2020. Es ist anders gekommen."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen