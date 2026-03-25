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25.03.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Volksstimme' zum Handelsabkommen EU-Australien
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Handelsabkommen EU-Australien:
"Das neue Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien wird nicht nur Gewinner haben. Vor allem für Europas Landwirte könnte der Wettbewerb härter werden, wenn etwa australisches Rindfleisch auf den Markt drängt. Aber am Ende überwiegen die Vorteile: Europa erhält einen verlässlichen - und sogar demokratischen - Partner für wichtige Rohstoffe und einen neuen Absatzmarkt als Alternative zu den USA. Australien wiederum kann sich unabhängiger von China machen. Für die EU ist das Abkommen auch politisch ein gutes Zeichen: Die Staatengemeinschaft kann sich trotz aller gegensätzlichen Interessen noch zusammenraufen und Kompromisse schmieden. Insbesondere, weil der Australien-Deal vor rund drei Jahren schon gescheitert schien. So aber beweist sich Europa als ernsthaftes Gegengewicht zu den zahlreichen Autokratien auf dieser Welt."/DP/jha
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